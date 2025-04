Ilfattoquotidiano.it - Ilaria Sula, tracce di sangue a casa di Samson: si valuta la posizione dei genitori

disono state ritrovate nell’abitazione di via Homs, nel quartiere Africano di Roma, dove Markè accusato di aver accoltellato a morte l’ex fidanzata. Le ha rinvenute la Polizia Scientifica nel corso di un primo sopralluogo dal quale è poi scaturito il sequestro della, dove il 23enne in stato di fermo per il femminicidio viveva insieme ai.Proprio ladel padre e della madre del giovane è sotto la lente d’ingrandimento degli inquirenti – guidati dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini – poiché pare si trovassero anel momento in cui il figlio ha ucciso la studentessa ternana. Al momento, non sono indagati ma se dovessero emergere elementi che provano il loro coinvolgimento attivo nel delitto, verranno iscritti con l’accusa di concorso in omicidio volontario e occultamento di cadavere.