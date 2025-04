Agi.it - Il segreto per il benessere e la salute dell'organismo è la cucina africana

Leggi su Agi.it

AGI - L'alimentazione occidentale tende a promuovere l'infiammazione, mentre latradizionalefavorisce la. A questa conclusione giunge uno studio, pubblicato sulla rivista Nature Medicine, condotto dagli scienziati del Radboud University Medical Center ea KCMC University in Tanzania. Il team, guidato da Quirijn de Mast, ha valutato gli effetti dei cambiamenti dietetici coinvolgendo 77 uomini sania Tanzania, residenti in aree urbane e rurali. Ai partecipanti, divisi in quattro gruppi, è stato chiesto di modificare le proprie abitudini alimentari per due settimane. In particolare, coloro che si basavano su un moo di stampo africano hanno adottato uno stile occidentale per due settimane, mentre chi era abituato a un'alimentazione occidentale ha introdotto una dieta