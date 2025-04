Lanotiziagiornale.it - Il Mediterraneo si conferma un cimitero a cielo aperto: un barcone carico di migranti è affondato davanti alle coste della Grecia

Ilsiun. Un’imbarcazione carica diè affondata al largo dell’isola di Lesbo, nel Mar Egeo. Sul posto è intervenuta la guardia costiera greca, che è riuscita a trarre in salvo 23 persone, recuperando, purtroppo, anche quattro salme. Le operazioni di salvataggio, però, non sono ancora terminate, perché le autorità greche hanno fatto sapere che si cercano altri possibili superstiti, in quanto a bordo c’erano almeno trenta persone.Il natante, secondo quanto emerso, era partito dalla costa turca in direzione delle vicine isole greche di Samos e Lesbo, che rappresentano punti di ingresso nell’Unione Europea.Ilsiun: undiSecondo l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), nel 2024 sono scomparsi o sono stati trovati morti nel2.