Il governo studia la risposta ai dazi Meloni convoca un vertice con Salvini Tajani e i ministri

Dopo l'annuncio di Trump, ille contromosse. La premier Giorgiaha annullato tutti gli impegni per seguire da vicino il dossier e hato per oggi una Palazzo Chigi al quale parteciperanno i due vicepremier, Matteoe Antonio(in collegamento da Bruxelles), il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, quello degli Affari europei Tommaso Foti, insieme al titolare del Made in Italy Adolfo Urso e dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida. Ieri, definendo quella americana "una misura sbagliata", ha spiegato che bisogna comunque cercare di evitare una guerra commerciale. "Ma se necessario penseremo a risposte adeguate”, ha aggiuntodicendo inoltre che "l'introduzione di nuoviavrebbe risvolti pesanti per i produttori italiani.