Ilnapolista.it - Il “caso Maccarani” arriva in Svizzera: l’intera ginnastica italiana potrebbe essere squalificata (Repubblica)

Leggi su Ilnapolista.it

Il “” dellarischia di nonpiù solo uno scandalo italiano. La ex dt della ritmica è stata licenziata dal neo presidente federale Facci.Il “” dellainSecondo quanto riportato da:Ilè sbarcato in, dove ha attirato l’attenzione del più importante organo di controllo del mondo, la Gymnastics Ethics Foundation. Fondata nel 2019 dalla Federazione internazionale di, ha il compito di proteggere gli atleti e gli altri tesserati da molestie e abusi. E tra i fascicoli raccolti in Avenue de la Gare a Losanna dalla fondazione oggi ce ne è uno con il nome di Emanuela, obiettivo principale delle denunce di Nina Corradini e Anna Basta raccolte danel 2022. Una nuova indagine che può travolgere lo sport azzurro.