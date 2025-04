Ilgiorno.it - Gussago al centro di un’operazione antidroga, il sindaco: “Dobbiamo reagire, la criminalità non deve trovare terreno fertile”

Leggi su Ilgiorno.it

(Brescia), 3 aprile 2025 –dice "no" allaorganizzata e al narcotraffico. Dopo gli ultimi fatti di cronaca che hanno vistoaldi, ilGiovanni Coccoli e la comunità locale hanno preso una posizione netta, che li vede schierarsi contro la mafia e lo spaccio. L’indagine, che ha portato all’arresto di 45 persone, ha svelato un traffico di stupefacenti con base operativa proprio nel territorio comunale. Secondo le ricostruzioni, chilogrammi di droga venivano stoccati in loco prima di essere smistati. Tra gli indagati, oltre a un gussaghese, figurano residenti di altri comuni della Franciacorta come Capriolo, Coccaglio e Cazzago San Martino , ma anche di Brescia, Travagliato, Pontoglio e Castel Mella. “È sconvolgente leggere notizie che colleganoad un traffico internazionale di droga e scoprire legami tra alcuni dei nostri concittadini e le organizzazioni mafiose – dice ilCoccoli - Tuttavia di fronte a tutto ciò non si può e non sirimanere indifferenti.