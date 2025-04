Ilfattoquotidiano.it - Grave incidente per Federica Brignone: la campionessa di sci trasportata in ospedale

perdurante il gigante femminile dei Campionati Italiani di sci alpino 2025, sulle nevi della Val di Fassa. Sono ore di apprensione: lavaldostana è stata portata via in toboga dalla pista e poiall’Santa Chiara di Trento con un elicottero per gli esami.ha inforcato col braccio una porta: stando a una prima ricostruzione, nella caduta avrebbe ruotato il ginocchio e preso una botta alla tibia. Una dinamica pericolosa. La sciatrice 34enne, in forza ai Carabinieri, proprio pochi giorni fa ha conquistato la Coppa del Mondo generale di sci (ma anche di quelle di discesa e gigante): è la punta di diamante della Nazionale azzurra in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina in programma fa meno di un anno.La gara è stata vinta a sorpresa da Ilaria Ghisalberti (Carabinieri) che era seconda dietro adopo la prima manche.