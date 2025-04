Cinemaserietv.it - Gianni Morandi in bus, a Bologna, scherza: “Non ho soldi per il taxi” (VIDEO)

ha condiviso unsui suoi profili social, nel quale è su un autobus, a, e scambia due chiacchiere con i passeggeri che non si aspettavano certo di vederlo a bordo. “Bello l’autobus! Avrei potuto anche prendere il, ma non avevo una lira oggi” hato, rivolto ad un altro passeggero. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@official)Nel giro di breve tempo ilè diventato virale. La semplicità di, una star alla mano, ha ancora fatto centro. Nel filmato l’interprete di Fatti mandare dalla mamma, scambia due parole con una donna seduta di fronte a lui, sulle loro destinazioni. “Io vado a San Lazzaro” spiega. Tra i commenti alcuni si sono interrogati sul percorso che stesse facendo, ma ipotizziamo che quello in autobus fosse solo una parte del viaggio, visto che a quanto risulta, abita in un casolare situato Parco regionale dei Gessi Bolognesi e dei Calanchi dell’Abbadessa, che rientrano in parte nel comune di San Lazzaro di Savena.