Gazzetta dello Sport | Napoli senza Conte ma con lo spirito da scudetto | a Bologna per la prova di maturità

Una sfida da alta quota, una di quelle che possono spostare gli equilibri. Il Napoli si prepara alla trasferta più delicata della stagione, quella sul campo del Bologna, senza il suo condottiero in panchina. Antonio Conte, squalificato, non sarà a bordocampo, ma come sottolinea la Gazzetta dello Sport, "da lì, statene certi, troverà comunque il modo per farsi sentire". In tribuna – forse accanto al fratello Gianluca – vivrà la gara come sempre: con la tensione di chi vuole vincere centimetro dopo centimetro. Il Dall'Ara rappresenta un bivio chiave nella corsa alla Champions tra i pensieri e con una settimana intera per preparare ogni partita, il Napoli ha un vantaggio che – come ricorda ancora la Gazzetta – può rivelarsi determinante: concentrazione massima e nessuna distrazione.