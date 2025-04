Cinemaserietv.it - Five Nights At Freddy’s 2, teaser e data d’uscita del sequel tratto dal videogioco

Leggi su Cinemaserietv.it

Il CinemaCon 2025 di Las Vegas ha riservato una sorpresa per i fan del terrore con la presentazione delufficiale diat2. Jason Blum, plenipotenziario Blumhouse, ha annunciato che iluscirà esclusivamente nelle sale cinematografiche il 5 dicembre 2025, a differenza del primo capitolo che aveva avuto un lancio simultaneo in streaming e nei cinema. View this post on Instagram A post shared byat(@fnafmovie)Il brevemostra scene che suggeriscono un ampliamento dell’universo narrativo: i pupazzi animati sembrano infatti spingersi oltre i confini della pizzeria, comparendo in luoghi pubblici come scuole e fiere, accompagnati dall’inquietante voce narrante di Matthew Lillard.at2 riporta sullo schermo altri volti noti del cast: Josh Hutcherson riprende il ruolo di Mike, il guardiano notturno, mentre Piper Rubio e Elizabeth Lail ritornano rispettivamente nei panni di Abby e Vanessa.