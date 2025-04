Ilfattoquotidiano.it - Ferrari, Hamilton smentisce le voci: “Totale spazzatura. La cosa più impressionante è come la squadra l’ha presa”

Lewisha respinto le insinuazioni secondo cui stava perdendo fiducia nel nuovo teamdopo solo due gare, definendole“. Il sette volte campione del mondo ha avuto un inizio di vita altalenante con la Scuderia di Maranello, vincendo la Sprint Race in Cina prima che entrambe levenissero squalificate dalla gara lunga. Il fondo sotto l’auto diè stato ritenuto in violazione del regolamento di mezzo millimetro, mentre la macchina del compagno diCharles Leclerc è stata giudicata sottopeso. Il britannico ha anche concluso solo al decimo posto il suo debutto in Australia, maha liquidato ogni accenno di dubbio sul suo nuovo team.“Ho letto qualsul fatto che stavo perdendo fiducia nel team, il che è una