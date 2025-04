FederLegnoArredo il fatturato della filiera pari a 57 miliardi nel 2024

Unlimitednews.it - FederLegnoArredo, il fatturato della filiera pari a 5,7 miliardi nel 2024

ROMA (ITALPRESS) – Illegno-arredo chiude ila 51,7di euro registrando un -2,9% che conferma quella che, più volte, abbiamo definito una fase di normalizzazione dopo il periodo Covid, in cui laaveva registrato performance ampiamente sopra la media, confermando comunque una crescita rispetto ai valori del 2019 (+19,6%) in termini di. La flessione è stata più marcata per il mercato interno (-3,3%) che con 32,3di euro rappresenta il 62% del totale; calano meno le esportazioni (-2,1%) a quota 19,4che costituiscono il 38% del, e oltre il 52% per il solo macrosistema arredamento.È questa la fotografia, scattata dai Consuntivi elaborati dal Centro studi dia pochi giorni dall’apertura del Salone del Mobile.