Udine20.it - Far East Film Festival: Sylvia Chang, Gelso d’Oro alla Carriera

Leggi su Udine20.it

Nel 2024 sul palco del Teatro Nuovo è salito un re, Zhang Yimou, e il FEFF lo ha premiato con il. Quest’anno, sullo stesso palco, a ritirare ilsarà una regina:. Attrice, cantante, regista, sceneggiatrice, produttrice, dj radiofonica. Per lei bisognerebbe spendere la parola “icona”, se non fosse così abusata, ma a pensarci bene qualunque parola rischia di rimpicciolirne la grandezza! Il FEFF 27 permetterà di ammirare la diva di ieri, con il mitico Shangai Blues di Tsui Hark (uno dei gioielli della sezione classici restaurati), e la diva di oggi, con lo splendido family drama Daughter’s Daughter.Il percorso diè iniziato come DJ e cantante a Taiwan negli anni ’70, ma non è passato molto tempo prima che passasse al cinema etelevisione.