Oasport.it - F1, Verstappen commenta il caso Lawson: “I problemi riguardano la macchina, non i piloti”

Non solo Sergio Perez, Non solo Liam. In occasione del media day di rito che precede il lungo weekend dedicato al GP del Giappone, terzo appuntamento valido per il Mondiale 2025 di Formula 1, anche Maxha posto l’accento sulle difficoltà della RB21, “assolvendo” i due colleghi accompagnati alla porta in tempi recenti.Nelle scorse ore, il detentore del titolo iridato ha messo un “like” ad un post scritto dall’ex pilota Giedo van der Garde, il quale aveva ampiamente criticato la scelta di Red Bull, con un messaggio molto chiaro: “Inizio a essere un po stranito riguardo tutti i commenti di chi dice che la F1 è lo sport più duro in termini di performance e poi quando non ottieni buoni risultati finisci per subire delle conseguenze“, questo il contenuto che ha ricevuto l’approvazione pubblica dell’olandese.