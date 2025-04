Oasport.it - F1, Oscar Piastri: “Non penso al titolo ora, sarà fondamentale sfruttare al massimo ogni weekend”

vuole proseguire da dove aveva lasciato. L’australiano, infatti, reduce dal dominio di Shanghai, vuole confermare il suo ottimo momento anche nel prossimo appuntamento, ovvero il Grn Premio del Giappone, round numero 3 del Mondiale di Formula Uno 2025.Sul tracciato di Suzuka le McLaren partono come ovvie favorite, sia per quanto visto nell’ultima tappa in Cina, sia per una MCL39 che sembra sposarsi in maniera ideale con il lay-out unico nel suo genere della pista nipponica che alterna tratti con curve in successione, curve da trazione e settori da alta velocità.Il nativo di Melbourne nel corso delle interviste di rito del giovedì sulla pista di Suzuka ha iniziato gettando benzina sul fuoco riguardo i discorsi legati al: “Siamo solamente alle primissime tappe della stagione eche, indipendentemente dalla lunghezza del campionato, siaottenere ildalla vettura ingara.