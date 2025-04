Ilfattoquotidiano.it - “Era un bravo ragazzo”: perché questo racconto ad ogni femminicidio è pericoloso

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di Sabrina Rossi* Sara, accoltellata da un uomo che aveva rifiutato.Ilaria, uccisa, chiusa dentro una valigia come si fa con qualcosa che non ci serve più. Non è solo una storia, ma un dramma che ci riguarda tutti indistintamente. Da lettori è d’obbligo, cominciare a rifiutare il paradigma che enfatizza la figura dell’assassino come il “” o che ne giustifica il gesto con la parola amore. “l’avrebbe uccisa per motivi sentimentali in quanto invaghito di lei; studente modello che partecipava a tutte le lezioni”.: ridurre atti così disumani a tragedie sentimentali significa accettare false e rischiose credenze. È necessario pretendere competenza e serietà, pertanto, ritengo opportuno dover precisare alcune considerazioni che ruotano intorno afenomeno ormai così dilagante all’interno del tessuto sociale.