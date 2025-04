Zon.it - Emergenza OSS: l’Asl corre ai ripari, assunti 150 operatori

accelera per colmare i vuoti nelle corsie delle strutture sanitarie, dove si registra una crescente carenza disocio-sanitari (OSS). La necessità è urgente, e proprio per questo sono giunte a una svolta le procedure avviate nei mesi scorsi per rafforzare il personale in ospedali e distretti sanitari.Come riportato dal quotidiano La Città, oggi in edicola, il bando delper nuovi inserimenti a tempo determinato ha raccolto un’adesione massiccia: oltre 8mila candidati si sono messi in fila per soli 40 posti disponibili.Ma al termine delle selezioni, è arrivata una svolta inaspettata: le assunzioni sono state più che triplicate, passando da 40 a 150 nuovi. Una risposta concreta e necessaria, in attesa dei rinforzi stabili promessi dal grande concorso regionale promosso dalla Regione Campania, già ufficialmente bandito.