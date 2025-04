Spazionapoli.it - “Ecco cosa devi dimostrare a Napoli”, McTominay a tutto tondo: il messaggio è netto

Leggi su Spazionapoli.it

In casa, in attesa della gara di lunedì prossimo contro il Bologna, bisogna registrare delle parole di.Ildi Antonio Conte, dopo la gara vinta domenica scorsa contro il Milan, sta preparando la gara di lunedì sera dello Stadio Renato dall’Ara contro il Bologna. Questo match, di fatto, dirà moltissimo sulla lotta scudetto contro l’Inter di Simone Inzaghi.Anche perché i nerazzurri sono attesi dalla trasferta di Parma. Il, invece, ha di fronte a sé una delle squadre più in forma dell’intero campionato. Tuttavia, per la gara contro il Bologna bisogna registrare un’ottima notizia per Antonio Conte: il rientro di. Proprio quest’ultimo ha rilasciato delle dichiarazioni molto importanti.: “Attrazione immediata con il. Bisognache teniamo alla città”Il centrocampista, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘The Athletic’, ha infatti parlato così: ”“Conc’è stata un’attrazione immediata.