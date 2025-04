Cinemaserietv.it - Dragon Trainer 2, il sequel del live action è ufficiale: ecco la data d’uscita (VIDEO)

L’entusiasmo intorno aldi “” è già alle stelle, e la Universal non perde tempo: ha ufficialmente confermato un, previsto per l’11 giugno 2027. L’annuncio è arrivato durante la presentazione dello studio al CinemaCon 2025, accompagnato da un’esibizione musicale dal vivo con un’orchestra di 43 elementi diretta da Ricky Minor. View this post on Instagram A post shared by How to Train Your(@htty)Dean DeBlois, mente creativa dietro l’acclamata trilogia animata “” e ora responsabile della versione, tornerà nel ruolo di regista, sceneggiatore e produttore. La trilogia originale ha generato un incasso globale di 1,65 miliardi di dollari e ha ricevuto quattro nomination agli Oscar, rendendo “” uno dei franchise animati più amati e di successo di sempre.