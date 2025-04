Anteprima24.it - Domani la Via Crucis organizzata dall’Unità pastorale San Filippo Neri: il percorso

Tempo di lettura: 2 minutiTra le molteplici iniziative legate al tempo liturgico della Quaresima, l’UnitàSandi Benevento, che riunisce le tre comunità parrocchiali di Santa Sofia, Santa Maria della Verità e San Donato, ha organizzato una Viaitinerante nel centro storico della città, che si terrà, VENERDI’ 4 APRILE, con inizio alle ore 19.45. Il pio esercizio comincerà da piazza Sabariani, nei pressi della ex chiesa di Santa Teresa, e da lì si snoderà attraverso via Giovanni De Vita, via Landolfo della Greca, vico Papiniano, via Porta Rettore, via Giovanni De Vita, via III Settembre, via Port’Aurea, via III Settembre, via Girolamo Ruscelli.La Viadi venerdì 4 aprile nel centro storico di Benevento, rappresenta una importante occasione di riflessione e di preghiera, in questo tempo di Quaresima che ci sta preparando alla Santa Pasqua di Resurrezione.