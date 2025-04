Ilfattoquotidiano.it - Dazi, Meloni annulla gli impegni. Conte: “La premier ha fallito, ora chiami Trump e dica ‘Italia first'”

Giorgiahato gliprevisti oggi in agenda “in modo da poter concentrare la propria attività sulle azioni da intraprendere in seguito all’introduzione di nuovida parte del governo degli Stati Uniti“. Lo fa sapere Palazzo Chigi: laera attesa alle 17 in Calabria per partecipare all’inaugurazione della stazione dei Carabinieri di Limbadi, in provincia di Vibo Valentia. Le notizie da oltreoceano hanno stravolto i programmi anche al ministro degli Affari europei e del Pnrr Tommaso Foti (Fratelli d’Italia), che ha dovuto lasciare in anticipo un convegno sull’idroelettrico alla Camera: “Potete capire cosa rappresenta la giornata di per chi ha la delega agli Affari europei”, ha detto nel suo intervento. “Al di là di tutti i dibattiti poi bisogna cercare di ragionare, trovare possibilmente soluzioni e risposte che abbiano una loro logica“, ha spiegato.