Da dove nascono i cali del Napoli nel secondo tempo?.

Antonio Conte non digerisce la sconfitta, come molti altri allenatori ma forse ancora meno di loro. La voce diventa caustica, lo sguardo basso e vitreo, le braccia conserte. Tutti sono competitivi a certi livelli, ma in una brutta giornata nessuno può finire scottato quanto Conte.«Oggi abbiamo fatto dottor Jekyll e mister Hyde» dice con in bocca una frustrazione che buca lo schermo. Ilha appena perso a Como una partita francamente inspiegabile, in cui è sembrato fare di tutto per autosabotarsi. «Nelabbiamo fatto l’opposto di quello che ci eravamo detti. I buoni propositi li abbiamo lasciati nello spogliatoio».Il gol vittoria di Assane Diao è arrivato al 76'. Una riconquista alta del Como ha sorpreso la difesa azzurra e a quel punto il filtrante d’esterno con cui Nico Paz ha tagliato la corsa di Rrahmani è arrivato sui piedi di un precisissimo Diao, che non ci ha pensato due volte a incrociare all’angolo basso alla destra di Meret.