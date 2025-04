Come sta Nanni Moretti dopo l’infarto i sintomi e il tempismo del regista | Così si è salvato la vita

Leggi su Open.online

È stata la prontezza dinell’identificare iche gli hala. Ile attore romano da ieri è ricoverato all’ospedale San Camillo nel reparto di Terapia intensiva.ha avuto un infarto ed è stato operato d’urgenza.staIl giornoil ricovero al San Camillo, fonti ospedaliere spiegano che le condizioni del registra non sono peggiorate nella prima notte passata in Terapia intensiva.«è in condizioni stabili – spiegano fonti interne al San Camillo – e il suo umore è sereno».si èlaaveva già avuto un infarto a ottobre 2024. Un’esperienza che è stata fondamentale per riconoscere iin tempi rapidissimi. L’elogio alla sua prontezza arriva dal presidente della Società Italiana di Cardiologia Interventistica (Gise), il dottor Francesco Saia.