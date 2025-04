Choc in Formula 1 video orribile | Deve morire

Leggi su Sportface.it

Vero e proprioin1: arriva unche augura la morte ad uno dei protagonisti del circus. “Devi”, il commentoAnche l’isola felice della1 rischia di macchiarsi di quell’odio che si trascina sui social e ha da sempre riguardato altri sport come ad esempio il calcio dove, purtroppo, insulti e augurio delle peggior cose sono all’ordine del giorno. Invece di migliorare dove c’è del marcio, si rischia di venir meno dove tutto funzionava dal punto di vista dei fan. Anche se, per fortuna, una rondine non fa primavera e la speranza è che si tratti solo di un caso isolato. Lo scemo di turno è ovunque e dietro uno schermo è più facile esternare la propria frustrazione.Sta facendo il giro del web, purtroppo, quanto capitato nel mondo del motorsport più seguito, unapparso sui social e che ha letteralmente scioccato l’intera1.