Channing Tatum, nuovo amore 19 anni più giovane: l'attore volta pagina dopo Zoe Kravitz

la fine della relazione con Zoëè tornato a sorridere., 44, è stato paparazzato mano nella mano per le vie di West Hollywood con la sua nuova fidanzata: una giovanissima modella australiana. Una differenza d’età che non sembra per nulla pesare su questa nuova storia, anzi. Tra un ingresso nei negozi di lusso e sguardi complici sotto il sole di Los Angeles, i due sembrano vivere una fase di entusiasmo e leggerezza, lontana dalle luci patinate dei red carpet ma vicina al linguaggio quotidiano dell’appena sbocciato., la nuova fidanzata di 19piùe Inka Williams non avevano bisogno di dichiarazioni ufficiali per confermare la loro storia: bastava guardarli. Nelle foto scattate, i due sono stati avvistati mentre facevano shopping nel cuore di West Hollywood, soffermandosi anche tra gli scaffali di The Row, la maison americana fondata dalle gemelle Mary-Kate e Ashley Olsen, simbolo di un’eleganza essenziale e sofisticata.