CCNL Chimico-Farmaceutico, aperto il negoziato per il rinnovo 2025-2028 UGL Chimici: Un contratto per il futuro delle lavoratrici e dei lavoratori

Apertura del tavolo di trattativa per ildel: Unper ildel settoreSi è ufficialmenteoggi a Roma il tavolo di trattativa per ildelCollettivo Nazionale di Lavoro per i settori, valido per il triennio. La Segreteria Nazionale UGL– composta dal Segretario Nazionale Eliseo Fiorin, dal Vice Segretario Nazionale Enzo Valente e dal Responsabile Nazionale del settoreFabrizio Rigoldi – insieme con la delegazione trattante, ha ribadito l’urgenza di costruire unche rappresenti una risposta concreta alle criticità attuali e uno strumento di guida per le trasformazioni future.L’incontro si ècon l’auspicio che il confronto possa evolvere in tempi rapidi verso un accordo solido, capace di rispondere alle reali esigenzee dei, tanto sotto il profilo economico quanto sotto quello dei diritti e della qualità del lavoro.