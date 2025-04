Bergamonews.it - Casa di Leo ringrazia i sostenitori dal palco del Teatro Donizetti

Bergamo. Una parola per racchiuderne mille. Dal profondo del cuore di Susanna Berlendis e Michele Morghen, genitori di Leo, e da tutti i volontari di Eos Aps. Un grazie però vuole esprimere tutti i concetti portati suldelda coloro che ieri sera hanno partecipato allo spettacolo. Il sorriso e la leggerezza invocati da Veronica Patelli e Maurizio Bonin, due dei 240 volontari che operano adi Leo.L’empatia e il sentirsi araccontati da Michela, una delle prime ospiti. Il territorio, per il quale questo progetto è un orgoglio, come spiegato dal professor Michele Colledan, chirurgo di livello internazionale che vanta più di duemila trapianti di fegato negli adulti e soprattutto nei bambini. Questo e molto altro è stato l’omaggio chedi Leo ha rivolto verso chiunque, anche in minima parte, abbia contribuito al compimento del sogno di ampliare lo spazio a disposizione delle famiglie ospiti della struttura.