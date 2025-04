Lanazione.it - 'Cannibali delle auto' fermati a Firenze: rubavano fari e navigatori da veicoli

Leggi su Lanazione.it

, 3 aprile 2025 –pezzi di, sostanzialmente, per rivenderli sul mercato nero. Tre uomini di nazionalità italiana, descritti come "", sono stati scoperti e denunciati dagli investigatori della Polizia Stradale di Pistoia in concorso con la squadra fiorentina. L’organizzazione si muoveva tra le stazioni di servizio e aree parcheggio dizone circostanti. I sospettati, originari della Campania, sono stati monitorati attentamente fin dal loro arrivo a, permettendo agli agenti di coglierli in flagrante mentre realizzavano un furto ai danni di due Jeep Renegade parcheggiate nei pressi di via Faentina. La loro fuga è stata breve: dopo aver tentato di investire gli agenti e danneggiato ledella polizia, sono stati infine bloccati.