Canegrate, licenziati due dipendenti comunali furbetti del badge. Uno è l'ex sindaco di Nerviano

(Milano), 3 aprile 2025 – Il Comune diha licenziato dueaccusati di falsa attestazione della presenza in servizio e truffa aggravata ai danni dello Stato. I due avevano continuato per diverso tempo a timbrare l'uno per l'altra, coprendosi a vicenda. Tra loro, Enrico Cozzi, exdie figura di spicco del Partito Democratico locale. La decisione arriva dalla Commissione disciplinare interna del Comune, che ha esaminato i documenti forniti dalla Procura della Repubblica e le memorie difensive dei due funzionari. Il procedimento disciplinare si è concluso con la sanzione massima: il licenziamento con effetto immediato. Le irregolarità contestate L'indagine riguarda presunte irregolarità legate alla timbratura dei, cui sono seguiti pagamenti non corrispondenti alle ore di lavoro realmente effettuate.