Campagna di monitoraggio ambientale delle acque sotterranee nell' area di San Zeno

Arezzo, 3 aprile 2025 – La Regione Toscana, in collaborazione con ARPAT, ha avviato unadidella qualitàdell’di San. Per far questo sono coinvolti i proprietari di pozzi privati della zona che riceveranno comunicazione nei prossimi giorni dalla Regione stessa. La, completamente gratuita per chi ne prenderà parte, si sostanzierà in due prelievi, con successive analisi, svolti nei mesi di aprile ed ottobre. Si precisa che si tratta di analisi non finalizzate alla definizione della potabilità, ma sono funzionali ad uno studio scientifico sulla falda acquifera. Tecnici del Dipartimento ARPAT di Arezzo effettuerannoe prossime settimane un primo sopralluogo presso i pozzi privati per verificare l’idoneità dei punti per i successivi prelievi; saranno coadiuvati anche da personale dell’Università di Firenze Dipartimento di Scienze della Terra che si occuperà anche della parte analitica.