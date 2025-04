Ilnapolista.it - Calabria salta Bologna-Napoli, resterà fuori circa 3 settimane

Davideper. L’ex Milan salterà, quindi, il match tradi lunedì 7 aprile.out 3per distorsione della cavigliaIl report medico del club rossoblù comunica:Gli esami a cui è stato sottoposto Davidehanno evidenziato una distorsione della caviglia sinistra. Tempi di recupero previsti 3.Le impressioni sembravano già non essere positiveCome riportato nel corso della diretta di Mediaset, le prime impressioni non sono affatto positive, con il giocatore che avrebbe espresso grande preoccupazione per via di un possibile movimento innaturale del ginocchio. Il numero 14 rossoblù, dopo l’uscita dal campo, si è subito diretto negli spogliatoi.Ilha invece recuperato McTominayFrancesco Modugno, inviato di Sky a Castel Volturno, ha anticipato alcuni temi della settimana del