Berlino come Washington, qualunque sistema è buono per fermare i pro-Pal

Il conflitto in Medio Oriente sta mostrando sempre più i limiti democratici della Germania. Dal tentativo di censura della scrittrice Masha Gessen e degli autori del documentario No Other Land, alla repressione di molte manifestazioni pro Palestina, il legame ideologico trae Israele sta spingendo la nazione europea verso un futuro cupo. Una società messa alla prova, negli ultimi mesi, dall’ascesa delle destre e dal tentativo della coalizione di centrosinistra uscente di tenere insieme lo Stato con leggi draconiane.A farne le spese sono in questo momento i giovani residenti stranieri che protestano contro la guerra di Israele. Le autorità migratorie dihanno emesso ordinanze di espulsione contro quattro di loro, colpevoli di aver occupato alcuni spazi di una università e aver interrotto la normale circolazione dei treni: eventi che le promesse ottimistiche degli anni Novanta avrebbero considerato parte della quotidianità di un’Europa unita, progressista e dove il dissenso è accettato, ma oggi trattati da un Paese fondatore dell’Unione Europeaepisodi sempre più incongrui col nuovo ordine.