Bere acqua e limone ogni mattina serve davvero? La risposta non è quella che vi aspettate

Negli ultimi anni,al mattino a digiuno è diventata una pratica molto diffusa, spesso associata a benefici come la perdita di peso, la disintossicazione dell’organismo e il miglioramento della digestione. Ma queste affermazioni hanno un fondamento scientifico? No. Ma occorre specificare alcune cose. Iniziare la giornata con un bicchiere d’in assoluto aiuta a reidratare il corpo dopo il riposo notturno. L’aggiunta dipuò rendere l’più gradevole e incentivare il consumo di liquidi, ma non ha effetti magici.Inoltre, anche se ilè una buona fonte di vitamina C, e sempre di dovrebbe assumere per migliorare l’assunzione di ferro, un antiossidante essenziale per il sistema immunitario, il quantitativo presente in un singolo spicchio dinon è sufficiente per coprire il fabbisogno giornaliero.