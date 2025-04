Anteprima24.it - Beni confiscati: Piantedosi, Abodi e il Vice Presidente della Regione Bonavitacola a San Marcellino e Casapesenna

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiUna giornata all’insegnalegalità erinascita per il territorio casertano, con la riqualificazione di importanti spazi pubblici che Agrorinasce- Agenzia per l’innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del territorio ha realizzato inalla camorra. Il Ministro dell’Interno, Matteo, e il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea, insieme alCampania, Fulvio, saranno presenti il 7 aprile 2025 per testimoniare l’importanza di questi progetti per la comunità.Centro Sportivo Polivalente di San: Sport e LegalitàAlle ore 10:30, presso il cantiere del “Centro sportivo polivalente di San“, complesso immobiliare confiscato alla camorra e finanziato dalla misura “Interventi di valorizzazione deialle mafie” i Ministri, accolti dalCampania, Fulvio, dal Sindaco di San, Anacleto Colombiano, dall’Amministratore Delegato di Agrorinasce, Giovanni Allucci e dal Prefetto di Caserta, Lucia Volpe, visiteranno il cantiere.