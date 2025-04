Zon.it - “Benessere equo e sostenibile dei territori”: il report Istat boccia la Campania e la provincia di Salerno

Leggi su Zon.it

Il quadro tracciato dall’attraverso ilsul “dei” è impietoso per la. Come evidenziato dal quotidiano La Città, che dedica ampio spazio alla notizia anche in prima pagina, la regione – e con essa ladi– si colloca nelle fasce più basse per quanto riguarda la qualità della vita e i principali indicatori socio-economici.Analizzando 64 indicatorili, suddivisi in cinque classi di(bassa, medio-bassa, media, medio-alta e alta), emerge che oltre la metà delle misure (55%) colloca le province campane nelle classi bassa e medio-bassa. Solo il 21,9% degli indicatori assegna loro un livello medio-alto o alto.Particolarmente preoccupante è il dato relativo al dominio “Lavoro e conciliazione dei tempi di vita”, che evidenzia come laresti ancora ben al di sotto della media nazionale e, in molti casi, anche di quella del Mezzogiorno.