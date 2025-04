Banger la spiegazione del finale | Rose cattura Dricus?

Leggi su Cinefilos.it

, ladeldi Netflix è una commedia francese con Vincent Cassel in cui un DJ caduto in disgrazia si ritrova coinvolto in un’operazione antidroga. L’ultimo successo di Scorpex nella scena musicale francese risale a oltre un decennio fa. Di conseguenza, la sua carriera è in declino mentre nuovi artisti come Vestax conquistano l’ammirazione del pubblico. Tuttavia, ciò che nessuno sa è che quest’ultimo è coinvolto in affari illeciti con noti trafficanti di droga. Per questo motivo,Espino, un’agente dell’intelligence impegnata in un’importante operazione antidroga, prende di mira Vestax per arrivare ai suoi superiori. Di conseguenza, decide di reclutare Scorpex come agente sotto copertura per infiltrarsi nella cerchia sociale del DJ e raccogliere informazioni preziose.