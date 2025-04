Amica.it - Azzurra cerca di aiutare Lorenzo che è in crisi: stasera in tv su Rai 1 la quinta puntata di "Che Dio ci aiuti 8": ecco le anticipazioni

Leggi su Amica.it

Siamo al giro di boa: siamo esattamente a metà strada dell’ottava stagione di Che Dio ci. Con i due episodi nuovi in ondain tv alle 21.30 su Rai 1 e in contemporanea streaming su RaiPlay, arriviamo alladella saga di suor, interpretata da Francesca Chillemi. Le cui avventure – anche prima che arrivasse alla Casa del Sorriso di Roma – sono disponibili on demand sulla pagina dedicata dello streamer Rai. Unatoccante, quella di. Perché scaviamo un po’ di più nel passato diRiva (Giovanni Scifoni), lo stimato psichiatra sulla quarantina che gestisce la casa-famiglia. Nella quale abitano anche i suoi due figli.Era lì il lavoro e il centro della vita della moglie Serena, morta in un incidente un anno fa.