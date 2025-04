Secoloditalia.it - Avs diventa nazionalista grazie ai dazi Trump: la sconcertante sigletta per invitare a comprare italiano (video)

Leggi su Secoloditalia.it

In attesa di scoprire quali saranno gli effetti commerciali deiimposti da Donald, in Italia si registra la svolta che hanno impreso alla sinistra: èta autarchica. Avs ha lanciato una campagna a difesa dei prodotti europei e italiani dal titolo “Tax”, con tanto di App che consente di individuare il luogo di produzione delle merci. Per l’occasione è stato realizzato anche unpromozionale con una colonna sonora originale abbastanza grottesca da avere le carte in regola perre un tormentone: «Tax. Scansiona il prodotto, fai la tua scelta, ma decidi alla svelta.Tax. Combatti i suoi, scegli non americano, scegli europeo, scegli», ripete il ritornello con sonorità trap.Avs lancia la campagna “Tax”Nel, che fa largo uso di intelligenza artificiale, si vedono consumatori intenti a scansionare prodotti con la faccia disul packaging.