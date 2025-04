Anteprima24.it - Avellino ospita il 1° Torneo di Debate – 8ª Edizione del Premio TotaLife

Tempo di lettura: 3 minutiLa parola come strumento di confronto, crescita e innovazione: venerdì 4 aprile, alle ore 15:00, l’ITT “Guido Dorso” diospiterà le semifinali e la finale del 1°di. L’evento, giunto all’ottava, è organizzato dall’associazioneODV in collaborazione con la Società Filosofica Italiana – Sezione di.Il Convitto Colletta, il Liceo Colletta, l’Istituto Imbriani die l’Istituto Rinaldo D’Aquino di Montella hanno superato le fasi preliminari del, guadagnandosi il diritto di partecipare all’ultima fase. Le semifinali e la finale promettono di essere eventi epici, in cui solo le squadre più brillanti avranno la possibilità di emergere vittoriose. I premi in palio, con € 4000 per il primo posto e € 2000 per il secondo, non solo riflettono l’importanza dell’evento ma incentivano anche gli studenti a dare il meglio di sé.