Assegni Inps maternità paternità e congedi | i nuovi importi

Con la circolare numero 72 del 2 aprile 2025, l’ha aggiornato glidi riferimento per le prestazioni economiche legate allaparentali edi. L’adeguamento tiene conto della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati comunicata dall’Istat per l’anno 2024.Le nuove soglie riguardano dipendenti, autonomi, lavoratori domestici, iscritti alla gestione separata, pescatori e soggetti con redditi discontinui. Cambiano anche i limiti Isee per accedere aglidicomunali e statali, oltre ai tetti di reddito per ottenere il congedo parentale al 30%.Per il 2025 l’ha aggiornato glidi riferimento per il calcolo delle indennità di, applicabili ai lavoratori dipendenti, autonomi e iscritti alla Gestione separata.