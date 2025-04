Vanityfair.it - Arrivano i dazi di Donald Trump: ragioni e conseguenze di una misura che potrebbe fare male a tutti

Leggi su Vanityfair.it

Il presidente americano ha annunciato, indiversa per le merci chenegli Usa dal resto del mondo.dice di voler riportare posti di lavoro negli Stati Uniti, non è detto che sarà così e i prezzi aumenteranno anche per i consumatori americani