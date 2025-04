Ilgiorno.it - Arrestati a Rozzano i due sul T-Max che avevano rapinato l’imprenditore dell’Audemars Piguet da 30mila euro

Milano, 3 aprile 2025 – La fuga è durata meno di mezz’ora. I due uomini in scooter, autori dello scippo di un Audemarsdain piazzale Aquileia, sono stati bloccati adagli specialisti dell’Antirapine e della sezione Contrasto al crimine diffuso della Squadra mobile. Il terzo uomo La dinamica La memoria dell’ispettore L’incontro col ricettatore In manette Ad attendere ilre in viale Majno c’era un complice in sella a un motorino Il terzo uomo Si tratta dei due pluripregiudicati Luigi Cigliano e Raffaele D’Avino, napoletani di 40 e 47 anni, che sono stati sottoposti a fermo. Lo stesso provvedimento è stato notificato anche al presunto ricettatore, il cinquantasettenne Angelo Perrotti, che aveva con sé altri due cronografi verosimilmente rubati, due Patek Philippe da 33mila e 65mila