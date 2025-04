Metropolitanmagazine.it - Archiviato il processo a carico del sindaco di New York

Il giudice federale Dale Ho ha deciso l’archiviazione definitiva delche vedeva imputato Eric Adams, ildi New, che da mesi si trovava al centro di un grande caso politico e giudiziario. L’uomo, accusato di frode e corruzione, era un esponente dell partito Democratico ma, negli ultimi mesi, si era avvicinato alle posizioni di Donald Trump, scatenando un conflitto interno al suo stesso entourage. Diversi esponenti Dem locali e nazionali sostengono che questa inversione di rotta sia dovuta proprio ai suoi guai in tribunale. Adams avrebbe adottato una linea dura, specialmente in tema d’immigrazione, per ottenere in cambio la chiusura del procedimento contro di lui. Richiesta che, pare essere stata accolta. A febbraio,infatti, la nuova amministrazione aveva spinto per l’archiviazione senza pregiudizio del caso, lasciando però la possibilità di riaprire tutto dopo le elezioni comunali del 2025.