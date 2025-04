Internews24.com - Arbitro Parma Inter, designato il fischietto per il match di campionato

di Redazioneilper ildi, in programma sabato pomeriggio. Tutti i dettagliSabato pomeriggio andrà in scena ilvalido per la 31ª giornata deldi Serie A 2024/25,. I nerazzurri alle ore 18:00 saranno impegnati al Tardini per cercare di tornare alla vittoria dopo la battuta d’arresto rimediata in semifinale di Coppa Italia contro il Milan. Il Napoli è subito dietro a 3 punti dunque non si possono commettere passi falsi, ilvolge al termine e i ragazzi di Inzaghi dovranno essere pronti per lo sprint finale. Di seguito la designazione arbitrale completa per il:A dirigere l’incontro sarà il signor Doveri della sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Di Gioia. Il quarto uomo sarà Arena, mentre VAR e AVAR saranno rispettivamente affidati a Mariani e Meraviglia.