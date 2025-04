Oasport.it - Ansia Federica Brignone, si teme un grave infortunio. Portata via in elicottero ai Campionati Italiani

Il peggior modo di concludere una stagione straordinaria.è caduta nel corso della seconda manche del gigante femminile deiAssoluti in corso di svolgimento all’Alpe Lusia (Trentino). La fuoriclasse azzurra purtroppo è finita sulla neve ad alta velocità, dopo aver inforcato una porta, e sembrerebbe aver riportato danni importanti.Secondo le prime ricostruzioni, la valdostana avrebbe inforcato una porta con il braccio. A quel punto avrebbe perso il controllo degli sci e sarebbe finita nella neve con una rotazione al ginocchio e una botta alla tibia. Non si hanno ancora notizie ufficiali su eventuali distorsioni dell’arto o di fratture ma, purtroppo, il trasporto in ospedale in toboga e poi innon fa ben sperare.Dopo essere caduta la vincitrice della Coppa del Mondo di sci alpino 2025 era apparsa subito dolorante, come ricostruiscono i presenti, per cui la sensazione è che la nostra portacolori possa essersi procurata unserio.