acasadi Antonella Clerici nel bosco il giardino è un’oasi verde di relax

È la fata madrina della televisione italiana., con i suoi riccioli biondi, il sorriso accogliente e i vaporosi abiti scintillanti, sembra uscita da una fiaba. E fiabesca è anche la casa in cui la conduttrice vive, una splendida villa, che lei ha rinominato casa nel, immersa nel. Un’abitazione tradizionale e rustica, ma dove non mancano interessanti elementi di design.La casa neldiVal la pena la vita da pendolare, avanti e indietro dagli studi di The Voice e È sempre mezzogiorno, se si ha la possibilità di vivere in una vera oasi di pace immersa nelha infatti rinunciato alla vita cittadina per rifugiarsi, assieme al compagno Vittorio Garrone e alla figlia Maelle, nei boschi di Arquata Scrivia, piccolo comune in provincia di Alessandria, tra le colline del Piemonte.