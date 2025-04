Iodonna.it - A Roma, 19 giovani con autismo sfilano per Beyond Words, un evento che riapre il dibattito sulla reale inclusione nella moda. Rappresentare non è solo mostrare, ma dare spazio.

Parlare di inclusività, nel mondo della, è sempre più complesso. Invece che compiere passi in avanti, sembra che il fashion system stia lentamente regredendo ai canoni estetici dello scorso decennio. Ne sono state un esempio lampante le ultime sfilate dedicate allaAutunno-Inverno 2025-2026, indossate da modelle ultra magre e molto spesso conformi agli stereotipi di bellezza. Se è scomparsa anche la body inclusivity, per anni tema (di facciata) cavalcato da molti brand e case di, che speranza hanno le categorie escluse a prescindere, di cui non si è mai davvero parlato? La modella Rianne Van Rompaey dice addio alle passerelle, «stanca della perfezione» X C’è chi prova a cambiare le carte in tavola.