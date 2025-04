Lanazione.it - A Castiglion Fiorentino appuntamento con "liberi dai rifiuti"

Arezzo, 3 aprile 2025 – Scuole in campo per prendersi cura dell’ambiente: torna anche quest’anno il progettodaiche ha fatto tappa oggi a, dove, nel Parco Presentini, 110 alunni della scuola secondaria di primo grado D. Alighieri, accompagnati dai docenti, hanno svolto un’attività di raccolta diabbandonati in alcune aree del parco, a cui è seguita un’analisi deiraccolti e una riflessione sull’impatto deisull’ambiente. All’hanno partecipato anche l’assessore all’ambiente del comune di, Francesca Sebastiani, Andrea Bonci, presidente della sezione soci Coop Valdichiana Aretina e i referenti di Legambiente che hanno accolto i ragazzi e presentato l’iniziativa.daiè il progetto di educazione ambientale promosso nell’ambito dei percorsi educativi di Unicoop Firenze per le scuole e realizzato in collaborazione con Legambiente, le sezioni soci Coop e le amministrazioni locali.