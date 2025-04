Laprimapagina.it - 4eigner: scopri il nuovo singolo “Keep Moving”

Leggi su Laprimapagina.it

Da venerdì 4 aprile sarà in rotazione radiofonica “”, ildi, già disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 13 marzo.“” è un brano che ci trascina in un viaggio sonoro all’insegna della resilienza e della forza di andare avanti, nonostante le sfide della vita. Con un sound incisivo e un testo che riflette un percorso di crescita personale, si afferma come un inno alla determinazione e alla continua ricerca del successo.La canzone racconta la lotta per emergere, il duro lavoro e la volontà necessaria per superare ogni ostacolo. Le liriche, sospese tra realtà e sogno, trasformano il pezzo in una spinta motivazionale per chi insegue i propri obiettivi senza arrendersi. Il ritornello “Know yourself, that’s imperative / Hustle hard, gottait real” sintetizza il cuore del messaggio: conoscersi, impegnarsi e rimanere fedeli alla propria autenticità.