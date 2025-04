007 | Amazon promette un nuovo esotico film di James Bond che sta cominciando ora a Londra

Leggi su Cinefilos.it

007:un “diche sta “” ora aSebbene non sia stato ancora deciso molto, i nuovi proprietari di 007 –MGM, si sono fermati a Las Vegas per il CinemaCon, la convention annuale dedicata agli esercenti, per parlare del futuro della spia britannica bevitrice di martini.“Ci impegniamo a onorare l’eredità di questo personaggio iconico, offrendo al contempo uncapitolo fresco edal pubblico di tutto il mondo insieme ad Amy Pascal e David Heyman“, hanno affermato mercoledì sera sul palco del Caesars Palace i dirigenti dello studio Courtenay Valenti e Sue Kroll. “Sono entrambi aper iniziare e non hanno potuto essere qui stasera, ma volevamo ringraziarli per ciò che sappiamo per creare una partnership incredibile”.